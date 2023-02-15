4 yıllık bölümler arasında yer alan Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 430,3110 74.559 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 429,6113 75.211 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 402,1160 103.697 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 392,8033 114.367 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 369,3152 145.132

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.