4 yıllık bölümler arasında yer alan Uçak Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uçak Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uçak Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Uçak Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|524,2517
|4.973
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|507,4417
|12.958
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|490,0724
|24.236
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|475,0135
|35.682
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|470,6813
|39.112
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|460,0616
|47.933
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|451,3438
|55.411
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|451,2662
|55.484
|Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|444,8146
|61.202
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|424,1791
|80.589
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|378,9288
|131.694
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|335,1469
|204.430
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|329,3385
|216.822
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|306,7947
|273.397
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|54+0 / 54
|304,0482
|281.421
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uçak Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 42
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.