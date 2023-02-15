4 yıllık bölümler arasında yer alan Uçak Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uçak Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uçak Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Uçak Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 524,2517 4.973 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 507,4417 12.958 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 490,0724 24.236 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 475,0135 35.682 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 470,6813 39.112 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 460,0616 47.933 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 451,3438 55.411 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 451,2662 55.484 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 444,8146 61.202 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 424,1791 80.589 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uçak Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 378,9288 131.694 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 335,1469 204.430 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 329,3385 216.822 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 306,7947 273.397 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 54+0 / 54 304,0482 281.421 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uçak Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 5 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uçak Mühendisliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 42 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.