4 yıllık bölümler arasında yer alan Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uzay Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uzay Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Uzay Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 517,4098 7.820 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 488,2828 25.548 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uzay Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 365,8697 150.276 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uzay Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 309,0390 267.066 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uzay Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.